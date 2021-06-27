Три человека погибли, семь пострадали в ДТП под Самарой. Оно произошло этой ночью – на региональной трассе столкнулись два легковых автомобиля. По чьей вине произошла авария, пока не ясно. Среди пострадавших есть один ребенок – всех их госпитализировали.
2021-06-27T10:32:04+03:00
2021-06-27T10:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 27 июня 2021
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