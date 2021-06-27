Три человека погибли, семь пострадали в ДТП под Самарой. Оно произошло этой ночью – на региональной трассе столкнулись два легковых автомобиля. По чьей вине произошла авария, пока не ясно. Среди пострадавших есть один ребенок – всех их госпитализировали.