Роспотребнадзор: Штамм «дельта» намного заразнее предыдущих, но пока рано говорить о его большей летальности

Штамм «дельта» коронавируса (также известный как индийский) намного заразнее предыдущих, но пока рано говорить о его большей летальности – так считают в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Тем временем в московской мэрии говорят, что в столице, где доминирует индийский штамм, госпитализируют уже по 2000 человек в сутки, и около 15% — в реанимациях.

Ранее в ВОЗ констатировали, что инфицированный новым штаммом заражает не 1-2 человек, как раньше, а 6-8, а для передачи вируса достаточно просто пройти рядом с зараженным без маски. Кроме того, уже известно и о штамме «дельта плюс», который распространяется еще быстрее, чем «дельта».