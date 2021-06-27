У вакцины от коронавируса «Спутник» появилось новое противопоказание – ее не рекомендуют применять женщинам во время грудного вскармливания. С новой версией инструкции к препарату ознакомилось агентство ТАСС. Противопоказание связано с тем, что пока нет достаточных клинических данных, которые позволяют утверждать, что это безопасно.

В то же время ранее разработчики «Спутника» уверяли, что им можно безопасно прививаться во время беременности.