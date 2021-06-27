Число заболевших коронавирусом в мире превысило 180 млн человек – это данные американского института имени Джона Хопкинса. Количество умерших с начала пандемии приближается к 4 млн человек. Больше всего инфицированных по-прежнему в США, Индии и Бразилии. Россия – на 6-м месте с чуть менее чем 5,5 случаями и 130 тысячами погибших по данным оперштаба. В то же время по данным Росстата избыточная смертность за время пандемии превысила полмиллиона человек.