Столичные следователи, по данным «Новой газеты», пытались изъять ребенка у гражданина Китая в качестве вещдока

Столичные следователи, по данным «Новой газеты», пытались изъять ребенка у гражданина Китая в качестве вещественного доказательства. Лю Цзюнь был задержан несколько дней назад и 15 часов провел на допросе с годовалым младенцем на руках.

Лю Цзюня, как пишет издание, шантажировали в рамках громкого дела о «торговле детьми». По словам его адвоката Михаила Бакланова, от гражданина Китая требовали подписать заявление, чтобы его сына вернули обратно в дом малютки: якобы тогда его не будут задерживать. Однако следователи получили отказ. Тогда после 15-часового допроса Лю Цзюня перевели в статус подозреваемого, а ребенка увезли в больницу. По ходатайству прокурора срок его задержания продлен на 72 часа.

Сын Лю Цзюня был одним из нескольких младенцев, найденных в июне прошлого года в одной из московских квартир с нянями-китаянками. Их изъяли, однако впоследствии нескольких детей суд постановил вернуть родителям из Китая. Все из-за того, что их генетическое родство с появившимся на свет от суррогатных матерей младенцами было подтверждено. В том числе скорого вылета на родину, как отмечается, ждал и Лю Цзюнь со своим ребенком.

По делу о торговле детьми около года назад были заключены под стражу или отправлены под домашний арест несколько врачей и юристов, а также руководитель Европейского центра суррогатного материнства. Основной фигурант дела Константин Свитнев объявлен в международных розыск.