Главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина отпустили из полиции, куда он был доставлен этой ночью.

Зубрилин вместе со своими соратниками, был задержан на акции, организованный известным противником принудительной вакцинации депутатом государственной Думы Валерием Рашкиным, проходившей в Новопушкинском сквере в формате встречи Рашкина с избирателями. Участники протестовали против принудительной вакцинации и давали депутатам наказы. Сотрудники полиции несколько раз предупреждали организаторов о том, что будут задерживать выступающих, а потом перешли к активным действиям. Помимо политиков левого толка, среди тех, кого погрузили в автозаки оказался мужчина в костюме Чебурашки с деревянным ящиком в руках. Всего в полицию по разным данным доставили от 6 до 10 человек. Большинство отпустили ближе к ночи. На Зубрилина составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

На фоне роста заболеваемости московские власти обязали вакцинировать 60 процентов работников некоторых отраслей бизнеса.