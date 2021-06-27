Бурятия первой из российских регионов ввела двухнедельный карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом. В республике также объявили обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.

В Бурятии приостановили работу до 11 июля торговые центры, рестораны и кафе, многие магазины, салоны красоты. Музеи, библиотеки, детские сады тоже закрыты. Не работают все предприятия, кроме служб жизнеобеспечения и ЖКХ. Продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт и СМИ ограничения не затронут. По всей республике действует режим обязательного ношения масок. Детям до 14-ти лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. Приостановлено размещение гостей в санаториях и на курортах, кроме тех, кто получает медицинскую помощь по оздоровительным путевкам. Помимо карантина власти Бурятии обязали до осени сделать прививки от ковида не менее 60-ти процентов сотрудников сферы услуг, а также студентов и пожилых людей. Местные чиновники объяснили меры ростом заражённых и смертей от коронавируса. С начала эпидемии в Бурятии был инфицированы больше 40 тысяч человек, вчера выявили около 300т новых случаев. Число смертей от ковида за год с лишним по официальным данным превысило тысячу. Медиков и больничных коек в Бурятии не хватает, признал глава республики. Алексей Цыденов попросил жителей строго соблюдать ограничения.

В Бурятии выставят посты на основных дорогах, водителей и пассажиров выборочно проверят на предмет обоснованности выезда из города.

Глава Кяхтинского района Бурятии Бимба Нимаев считает необходимой мерой по защите людей от опасного вируса.

Нимаев обратил внимание на то, что из-за мутации вируса болезнь сильно помолодела и поражает детей и молодежь.