Johnson & Johnson выплатит более четверти миллиарда долларов в качестве компенсации за так называемый опиоидный кризис

Компания Johnson & Johnson выплатит более четверти миллиарда долларов властям американского штата Нью-Йорк в качестве компенсации за так называемый опиоидный кризис. Соглашение, которое компания заключила с властям, предусматривает также запрет на производство и продажу опиоидов в штате компанией и ее подразделениями.

Злоупотребление рецептурными обезболивающими на основе опиоидов, которые могут вызывать зависимость, признала проблемой общенационального масштаба еще предыдущая американская администрация. При Дональде Трампе из-за этого даже объявляли режим ЧС в стране. По оценке властей, от передозировки этими препаратами в США умирают ежедневно около 100 человек.