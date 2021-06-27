Семья умершего в Монако миллионера Олега Бурлакова проведет независимую экспертизу причин его кончины, пишет Forbes. Международных экспертов намерена привлечь его супруга Людмила, с которой он на момент смерти находился в процессе развода. Она утверждает, что, когда узнала о болезни мужа, попыталась запросить информацию об этом, но ничего не получила, а о смерти супруга узнала от юристов.

Накануне сообщалось, что 72-летний Бурлаков скончался в Монако от коронавируса. Его состояние оценивалось в 600 с лишним миллионов долларов.