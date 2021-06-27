У арестованного в Москве отца суррогатного ребенка из Китая пытались изъять сына как вещдок по уголовному делу

У арестованного накануне в Москве отца суррогатного ребенка из Китая пытались изъять сына как вещдок по уголовному делу, выяснила «Новая газета». Адвокат Лю Цзюня рассказал ей, что его подзащитного допрашивали в кабинете следователя 15 часов прямо с младенцем на руках. Подготовленное следователем заявление о передаче ребенка под надзор государства Лю Цзюнь подписывать категорически отказался, после чего его перевели из свидетеля в статус подозреваемого и увезли в суд. Там мужчине избрали меру пресечения в виде СИЗО по делу о торговле людьми – несмотря на то, что генетическая экспертиза подтвердила его отцовство.

По тому же делу еще год назад были арестованы семь человек; несколько суррогатных детей для отцов из Азии отправили в детский дом.