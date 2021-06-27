В Петербурге пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива. На борту находились 7 пассажиров, никто не пострадал, судно продолжило движение. Гидроцикл отшвартовали на стоянку, на нем также без пострадавших. Прокуратура начала проверку.