В Петербурге пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива. На борту находились 7 пассажиров, никто не пострадал, судно продолжило движение. Гидроцикл отшвартовали на стоянку, на нем также без пострадавших. Прокуратура начала проверку.
2021-06-27T09:31:37+03:00
2021-06-27T09:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 27 июня 2021
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