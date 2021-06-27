ВОЗ допускает новую глобальную волну жестких карантинов из-за штамма коронавируса «дельта»

ВОЗ допускает новую глобальную волну жестких карантинов из-за так называемого индийского штамма коронавируса «дельта». Об этом рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович. По ее словам, этот штамм настолько заразен, что его не сдержать только масочным режимом и дистанцированием или только вакцинацией. Нужно, по крайней мере на короткое время, приложить усилия и в одном, и в другом.

Ранее в ВОЗ констатировали, что инфицированный новым штаммом заражает не 1-2 человек, как раньше, а 6-8, а для передачи вируса достаточно просто пройти рядом с зараженным без маски.