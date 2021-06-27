На чемпионате Европы по футболу станут известны еще два четвертьфиналиста.

Программу дня откроют Нидерланды и Чехия. Для болельщиков Спартака это ожидаемое противостояние Квинси Промеса и Алекса Крала, хотя очным оно вряд ли будет. Промес на этом турнире не играет в стартовом составе да и Крал дважды вышел на замену. Голландцы выиграли группу и несомненно будут фаворитами. У них больше маневра с составом и выше класс отдельных игроков. Второй матч дня относится к высшей категории. Бельгия сыграет с Португалией. Лучшая команда мира по рейтингу ФИФА против действующих чемпионов Европы. Несмотря на обсолютный результат в группе и статус наиболее вероятного победителя Евро, проблемы у бельгийцев есть. Вопрос в том, сможет ли соперник их использовать. Криштиану Роналду с пятью мячами лидирует в соревновании бомбардиров и продолжает переписывать рекорды Евро, но сегодня он может лишиться этой возможности.



Чешская команда не смогла вовремя вылететь в Будапешт из-за самопроизвольно надувшегося аварийного трапа. На матч команда прилетела только в воскресенье.