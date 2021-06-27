Глава Минздрава Великобритании подал в отставку из-за скандала с любовницей. Мэтт Хэнкок в своем видеообращении извинился за то, что нарушил противокоронавирусное требование социальной дистанции, когда целовался со своей помощницей.



Фотография поцелуя министра и его подчиненной ранее появилась в прессе.