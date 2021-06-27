Бурятия стала первым регионом России, где объявлен всеобщий карантин. Глава республики Алексей Цыденов подчеркнул, что смертность от коронавируса растет, а медиков и больничных коек не хватает. Цыденов написал в «Фейсбуке», что инфекция стала более заразной и более агрессивной. По его словам, переломить ситуация можно только если перестать контактировать друг с другом. Глава Кяхтинского района Бимба Нимаев назвал карантин вынужденной мерой.

В Бурятии с этого дня на две недели должны быть закрыты все предприятия, за исключением служб жизнеобеспечения и ЖКХ. Будут работать продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт и СМИ.