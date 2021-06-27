Власти Подмосковья сегодня разыграют квартиру среди тех, кто сделал прививку от коронавируса

Призом для одного из привитых с середины июня станет трёхкомнатная квартира площадью в 75 квадратных метров в подмосковном городе Серпухов. Её разыграют в прямом эфире телеканала 360. Победитель получит смс-сообщение и письмо на электронный почтовый ящик, указанный при регистрации для участия в лотерее. Власти региона уточнили: поучаствовать в розыгрыше может любой россиянин старше 18-ти лет, не обязательно быть зарегистрированным в Подмосковье. При этом вакцинацию нужно было пройти в одном из прививочных пунктов Московской области. Ещё одну квартиру среди привившихся от коронавируса в регионе разыграют в следующем месяце. В Подмосковье накануне выявили очередной максимум за весь период эпидемии — 2504 человека. Общее число инфицированных в области превышает 300 тысяч, количество летальных исходов приближается к шести с половиной тысячам.

В Москве проводят лотерею, в которую недавно вакцинированные могут выиграть автомобиль.