Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в белорусской столице

Как сообщила пресс-служба минской автоинспекции, 35-летний водитель выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. В милиции утверждают, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и саперно-пиротехническая группа Имя задержанного и род занятий не уточняются. Российское посольство случившееся не комментировало.