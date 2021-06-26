Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в белорусской столице

Как сообщила пресс-служба минской автоинспекции, 35-летний водитель выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. В милиции утверждают, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и саперно-пиротехническая группа Имя задержанного и род занятий не уточняются. Российское посольство случившееся не комментировало.
2021-06-26T23:04:54+03:00
2021-06-26T23:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 26 июня 2021
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