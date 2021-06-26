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23:04, 26 июня 2021

Исландия стала первой из европейских стран, которая отменила все ограничения в связи с COVID-19

Как сообщается на сайте исландского правительства, жителям разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию. Также отменен запрет на массовые собрания. Местные власти ввели ограничительные меры в марте 2020 года. К концу июня 2021-го как минимум одну дозу вакцины получили 87% взрослого населения, еще около 60% привиты полностью. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Исландии заболели коронавирусом 6,5 тыс. чел, , из них умерли 29. Население государства составляет около 370 тыс. человек.


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