В Москве с коронавирусом госпитализируют около 2 тыс. человек в сутки

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пациенты с коронавирусной инфекцией занимают в Москве почти 15 тыс. коек и это огромное напряжение для медицинской системы города, но она справляется. Собянин также выразил надежду, что введение обязательной вакцинации для работников сферы услуг помогут привить в Москве около 2 млн человек за месяц. Только вчера, по словам мэра, на вакцинацию записались 86 тысяч москвичей. Собянин заверил, что вакцин от коронавируса в Москве хватает. В июне суточные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала сравнялись с данными за январь этого, а затем за декабрь прошлого года. Впоследствии был достигнут максимум по суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии.
2021-06-26T23:02:25+03:00
2021-06-26T23:02:35+03:00
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23:02, 26 июня 2021
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