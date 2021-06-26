Сборные Италии и Австрии поспорят за выход в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу на стадионе Уэмбли в Лондоне

После группового этапа Италию единодушно считают главным фаворит чемпионата Европы. Не попав впервые в своей истории на Чемпионат мира в Россию аппенинская команда преобразилась под руководством Роберто Манчини и сейчас не похожа даже на канонический образ Скуадры Адзурры. Итальянский стиль предусматривает тактическую вышколенность игроков и строгую оборону, с расчетом на контршансы. Эта команда играет в атакующий футбол и много, и со вкусом забивает. По сути, она не испытала проблем ни в одном матче, показав абсолютный результат. Три победы при разнице в счет 7-0. Австрийцы заняли второе место при двух победах над Украиной и Северной Македонией и поражении от Нидерландов. Это очень профессиональная, но не блестящая сборная, хотя именно с такой командой Италии, возможно, будет труднее всего.

Матч 1⁄ 8 финала Чемпионата Европы по футболу между Италией и Австрией транслирует Первый канал.