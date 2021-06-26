ИААФ одобрила 61 заявку от российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса на 2021 год

Международная легкоатлетическая ассоциация одобрила 61 заявку от российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса на 2021 год. Как сообщает World Athletics, среди россиян, получивших нейтральный статус, чемпион мира в беге с барьерами 2015 года Сергей Шубенков. Ранее Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган снял с Шубенкова обвинения в нарушении антидопинговых правил. В общей сложности на нейтральный статус претендовали 123 российских спортсмена. Пять заявок были отклонены.
2021-06-26T22:05:08+03:00
2021-06-26T22:05:08+03:00
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22:05, 26 июня 2021
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