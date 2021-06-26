Полицейские в Москве задержали и силой вывели женщину в МФЦ из-за не надетой маски

На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что женщина не оказывает никакого сопротивления, но двое полицейских заламывают ей руки и буквально выволакивают ее из МФЦ к патрульной машине. Из записи следует, что в какой-то момент женщина теряет сознание.

Сын пострадавшей рассказал изданию «Подъем», что сотрудники МВД после задержания пригрозили его матери 15 сутками ареста за сопротивление полицейским и назвали психбольной. В пресс-службе столичного управления МВД говорят, что знают об этом видео, но дать каких-либо пояснений не смогли. Родственники женщины намерены добиваться возбуждения уголовного дела.