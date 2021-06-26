Посол РФ: отношения с Британией достигли «нулевого дна»

Отношения Москвы и Лондона достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что… это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», — сказал Келин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».