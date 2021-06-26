Посол РФ: отношения с Британией достигли «нулевого дна»

Отношения Москвы и Лондона достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что… это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», — сказал Келин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
2021-06-26T21:11:13+03:00
2021-06-26T21:11:15+03:00
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21:11, 26 июня 2021
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