Сборная Дании разгромила валлийцев и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

Сборная Дании по футболу одержала победу над командой Уэльса в матче 1⁄8 финала чемпионата Европы. Встреча, прошедшая в Амстердаме, закончилась со счетом 4:0.
2021-06-26T21:07:50+03:00
2021-06-26T21:08:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 26 июня 2021
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