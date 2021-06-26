МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра в Москве

По прогнозам синоптиков, в ближайшие час-два, местами ожидается гроза с дождем. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
2021-06-26T21:03:44+03:00
2021-06-26T21:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 26 июня 2021
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