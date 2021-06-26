Съезд новой партии «Справедливая Россия – За Правду» утвердил первую пятерку партийного списка

Шорт-лист представили главы трех ранее самостоятельных объединений – лидер эсеров Сергей Миронов, Захар Прилепин, возглавляющий движение «За правду» и Геннадий Семигин, представляющий «Патриотов России». Кроме того, в списке сенатор Алексей Бабков, которого издание Коммерсант называет спонсором партии и знаменитый режиссер Владимир Меньшов. Сам Меньшов на съезде не присутствовал. Он болен КОВИДом. Кроме того съезд утвердил список, в который вошло более 300 потенциальных депутатов, а также кандидатов по 223 одномандатным округам. Партии предстоит идти на выбор с программой, которая предусматривает в частности отмену смертной казни для террористов, маньяков и педофилов, снижение пенсионного возраста, установление базового дохода параллельно с налогом на роскошь и снижение НДС. Кроме того, представители новой партии обещают бороться за отмену единого государственного экзамена.

«Справедливая Россия – За правду» стала последней партией из парламентских, которая утвердила списки на выборы в Государственную думу. Ранее это уже сделали КПРФ И Единая Россия.