Дания ведет 2:0 в матче одной восьмой финала ЧЕ по футболу против команды Уэльса

Встреча проходит в Амстердаме. В 22 часа в Лондоне состоится еще один матч стадии плей-офф. Встретятся команды Италии и Австрии.
2021-06-26T20:34:51+03:00
2021-06-26T20:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 26 июня 2021
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