Частный инвестор Олег Бурлаков скончался от коронавируса в Монако, где жил в последние годы

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на ближайшее окружение миллионера. Состояние Бурлакова оценивается в $650 млн, он занимал 177-е место в российском рейтинге Forbes. Бурлаков также был известен как обладатель уникальной яхты, работающей на солнечной и ветряной энергии.
2021-06-26T20:33:54+03:00
2021-06-26T20:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 26 июня 2021
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