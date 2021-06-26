Частный инвестор Олег Бурлаков скончался от коронавируса в Монако, где жил в последние годы

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на ближайшее окружение миллионера. Состояние Бурлакова оценивается в $650 млн, он занимал 177-е место в российском рейтинге Forbes. Бурлаков также был известен как обладатель уникальной яхты, работающей на солнечной и ветряной энергии.