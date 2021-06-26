NBC: Американская администрация рассматривает возможность снять санкции с духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Американская администрация, по сведениям телеканала NBC, рассматривает возможность снять санкции с духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Это может войти в договоренности по иранской «ядерной сделке». Согласно информации телеканала, этот вопрос уже затрагивался на переговорах по возвращению Вашингтона к соглашению с Тегераном в Вене, и является частью общего пакета договоренностей между странами. Однако в соответствии с дипломатической практикой подобная договоренность может быть достигнута только в случае согласования всего пакета предложений.
2021-06-26T20:32:52+03:00
2021-06-26T20:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 26 июня 2021
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