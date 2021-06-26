Российские военные следят за передвижением эсминца США в Черном море

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной. По утверждению 6-го оперативного флота США, американский боевой корабль Ross примет участие в международных учениях Sea Breeze. Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия свыше 1,5 тыс. км. В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.
2021-06-26T20:31:41+03:00
2021-06-26T20:31:41+03:00
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20:31, 26 июня 2021
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