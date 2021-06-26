ГИБДД задержала на Кутузовском проспекте водителя с фальшивым удостоверением сотрудника правоохранительных органов

В багажнике его автомашины обнаружены пистолеты, патроны и автомат. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк, автомобиль двигался по разделительной

полосе. На требования полицейских остановиться он не реагировал, продолжая движение в сторону области с нарушением скоростного режима. 19-летний водитель доставлен в отдел МВД для выяснения обстоятельств произошедшего.