Лобовое столкновение двух электросамокатов произошло в центре Астрахани

Два человека пострадали. Точной информации об их самочувствии пока нет. Ранее в МВД отмечали рост в России ДТП с участием электросамокатов, в том числе увеличении числа пострадавших и погибших. В ведомстве выступают за ужесточение правил пользования такими транспортными средствами.
2021-06-23T21:32:05+03:00
2021-06-23T21:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 23 июня 2021
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