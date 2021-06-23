Лобовое столкновение двух электросамокатов произошло в центре Астрахани

Два человека пострадали. Точной информации об их самочувствии пока нет. Ранее в МВД отмечали рост в России ДТП с участием электросамокатов, в том числе увеличении числа пострадавших и погибших. В ведомстве выступают за ужесточение правил пользования такими транспортными средствами.