Представитель ООН в ЦАР обвинил местные власти и российских наемников в многочисленных нарушениях прав человека

Манкер Ндиайе утверждает, что россияне и силы безопасности ЦАР препятствуют проведению миротворческих операций, передает AFP. Ранее телеканал CNN, а до этого французское радио выпустили расследования в которых утверждалось, что наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к убийствам и пыткам мирных жителей республики. Официально в ЦАР находятся российские военные инструкторы.
2021-06-23T21:31:47+03:00
2021-06-23T21:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 23 июня 2021
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