Представитель ООН в ЦАР обвинил местные власти и российских наемников в многочисленных нарушениях прав человека

Манкер Ндиайе утверждает, что россияне и силы безопасности ЦАР препятствуют проведению миротворческих операций, передает AFP. Ранее телеканал CNN, а до этого французское радио выпустили расследования в которых утверждалось, что наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к убийствам и пыткам мирных жителей республики. Официально в ЦАР находятся российские военные инструкторы.