Несмотря на то, что подопечные Андрея Шевченко занимали третье место в группе, они получили путевку после сегодняшнего матча сборных Испании и Словакии, который завершился со счетом 5:0 в пользу испанцев. Украинцы обошли финнов и словаков по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Украины может провести четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге, если в плей-офф выйдут финны. При этом ей надо победить в матче 1⁄ 8 финала. Российская команда завершила выступление после проигрыша датчанам в понедельник.