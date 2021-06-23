Несмотря на то, что подопечные Андрея Шевченко занимали третье место в группе, они получили путевку после сегодняшнего матча сборных Испании и Словакии, который завершился со счетом 5:0 в пользу испанцев. Украинцы обошли финнов и словаков по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Украины может провести четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге, если в плей-офф выйдут финны. При этом ей надо победить в матче 1⁄8 финала. Российская команда завершила выступление после проигрыша датчанам в понедельник.
2021-06-23T21:30:52+03:00
2021-06-23T21:30:52+03:00
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21:30, 23 июня 2021
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