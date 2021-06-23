В Москве был побит температурный рекорд для 23 июня

Воздух в столице, по данным Гидрометцентра, прогрелся сегодня выше 34 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 1948 году. Температура ближайшей ночью ожидается в пределах 20-22 градусов, что обычно характерно для дневной нормы в конце июня. Оценка погодной опасности в Москве до четверга остается на предпоследнем, «оранжевом» уровне.

