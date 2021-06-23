Московская полиция задержала четырех участников одиночных пикетов у здания столичного главка МВД

Все они вышли протестовать в поддержку главы московского отделения организации «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Ольги Шалиной. Сегодня суд назначил ей 15 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции.

Шалину задержали накануне, также накануне были задержаны несколько участников группы Pussy Riot. Суды уже назначили Марии Алехиной, муниципальному депутату Людмиле Штейн и Александру Софееву и Дмитрию Воронцову по 15 суток ареста также по обвинениям в неповиновении полицейским. При этом, как утверждают соратники Шалиной, накануне полицейские силой сняли с нее нательный крест.