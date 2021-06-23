Правозащитник Олег Орлов пожаловался в ЕСПЧ на угрозы в свой адрес

Как рассказал сам он «Эху Москвы», сообщения поступали от некой дамы, которая называла себя «палачом Кадырова». «В Европейский суд пошла жалоба на то, что мне государство отказало в защите моей безопасности. Некий человек написал мне угрозы убийством, называя себя при этом «киллером Кадырова». Мне отказано даже в проверке. Сотрудник Следственного комитета <...>, скорей всего, открыл, прочел и сказал, «да ну его нафиг, не буду я ничего тут проверять, напишу, что нет оснований для проверки», и так и сделал. <...> Некая дама написала, как она меня зверски убьет, подробно описала, как она это сделает, называла себя «киллером Кадырова», называла себя борцом в пользу сепаратистов на востоке Украины, демонстрировала на фотографии отрезанные уши. Это сделано после того, как я и мои коллеги обратились в Следственный комитет с жалобой на угрозы со стороны Кадырова, это другой, значительно более серьезный сюжет. Она, прочтя о нашей деятельности о привлечении господина Кадырова к уголовной ответственности, начала угрожать, в том числе и мне». Орлов не исключил, что речь может идти о больном человеке, однако добавил, что даже в этом случае нередко сумасшедшие люди совершают убийство. Между тем, он оспаривает действия Следственного комитета, который отказывался провести проверку по факту угроз. «Дело не в этом конкретном случае, дело в системе, когда сотрудники следственных органов позволяют себе так реагировать на многие, многие заявления о совершении преступления, голословно они отказывают даже в проверке. <...> «Убьют, тогда мы что-то будем делать, а пока никаких оснований нам шевельнуть пальцем нету». Это недопустимо, потому что масса людей в России оказывается беззащитна от угроз. Параллельно с этим мы прекрасно знаем, что любые даже безобидные высказывания в адрес чиновников, силовиков, представителей власти расцениваются теми же следователями совсем по-другому, проводится полноценная проверка, по итогам которой возбуждаются уголовные дела», — подчеркнул он.