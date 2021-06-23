Двух топ-менеджеров авиакомпании S7 задержали в Подмосковье по подозрению в получении взятки

По версии следствия, летный директор перевозчика Мансур Бадраков получил 1,5 млн. рублей за трудоустройство на должность пилота. Был задержан также его заместитель. Как передает агентство ТАСС, следствие намерено просить об аресте обоих. В самой операции участвовали оперативники ФСБ.
2021-06-23T21:02:43+03:00
2021-06-23T21:02:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 23 июня 2021
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