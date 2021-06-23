На 97-м году жизни скончался советский и российский теле— и радиоведущий, народный артист Виктор Балашов

Причины смерти не называют. Также пока не известно место и дата прощания. Балашов учился мастерству у Юрия Левитана, работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения. 12 апреля 1961 г. именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.
2021-06-23T20:33:25+03:00
2021-06-23T20:33:25+03:00
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20:33, 23 июня 2021
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