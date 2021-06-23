На 97-м году жизни скончался советский и российский теле— и радиоведущий, народный артист Виктор Балашов

Причины смерти не называют. Также пока не известно место и дата прощания. Балашов учился мастерству у Юрия Левитана, работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения. 12 апреля 1961 г. именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.