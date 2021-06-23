Сборная Испании увеличивает отрыв в матче с командой Словакии

Игра в Севилье проходит в рамках завершающего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Идет второй тайм, счет 5:0.

В другой встрече, в Санкт-Петербурге, играют шведы и поляки, счет там 2:1 в пользу шведской сборной.