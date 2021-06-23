Сборная Испании увеличивает отрыв в матче с командой Словакии

Игра в Севилье проходит в рамках завершающего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Идет второй тайм, счет 5:0.
В другой встрече, в Санкт-Петербурге, играют шведы и поляки, счет там 2:1 в пользу шведской сборной.
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Игра в Севилье проходит в рамках завершающего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Идет второй тайм, счет 5:0.
В другой встрече, в Санкт-Петербурге, играют шведы и поляки, счет там 2:1 в пользу шведской сборной.
Не прививаться Спутником сегодня – всё равно что отказаться лететь боингом Отказываться прививаться без наличия противопоказаний – это тоже не фашизм, хотя это и бьет по правам других не умереть от ковида. Отказ прививаться – это смесь эгоцентризма, глупости и инфантилизма. А прикрывать их можно любыми словами…