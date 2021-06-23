В Греции с завтрашнего дня отменяют требование о ношении масок на улице

С понедельника отменят комендантский час. Правительство приняло решение в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, повиляла и 40-градусная жара в стране. Также со следующей недели планируют отменить или ослабить ряд других ограничений. В США власти штата Нью-Йорк отменили режим ЧС, который был введен из-за пандемии в марте прошлого года. На прошлой неделе администрация штата объявила о том, что они вакцинировали 70% жителей.