В Греции с завтрашнего дня отменяют требование о ношении масок на улице

С понедельника отменят комендантский час. Правительство приняло решение в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, повиляла и 40-градусная жара в стране. Также со следующей недели планируют отменить или ослабить ряд других ограничений. В США власти штата Нью-Йорк отменили режим ЧС, который был введен из-за пандемии в марте прошлого года. На прошлой неделе администрация штата объявила о том, что они вакцинировали 70% жителей.
2021-06-23T20:32:26+03:00
2021-06-23T20:32:26+03:00
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20:32, 23 июня 2021
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