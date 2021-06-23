В Москве прошел первый розыгрыш автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса

Обладателями машин стали пять человек, их личных данных не раскрывают. В лотерее приняли участие все, кто получил первую дозу вакцины в Москве с 14 по 20 июня. Мэрия планирует провести еще 3 розыгрыша, чтобы стимулировать вакцинацию в городе. В Подмосковье в это воскресенье собираются разыграть трехкомнатную квартиру в Серпухове. Кроме того, сегодня в руководстве региона объявили, что подобную акцию планируют провести в следующем месяце.

