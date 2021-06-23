Испания ведет в счете в матче со сборной Словакии: 2:0

Матч в рамках завершающего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу проходит в Севилье. На 12-й минуте пенальти не реализовал испанский нападающий Альваро Мората. Его удар отбил вратарь Мартин Дубравка. Однако уже на 30-й минуте Дубравка забил в свои ворота. Он пытался выбить мяч после удара в перекладину, но вместо этого забросил его в сетку. Второй мяч забил защитник испанцев Эмерик Ляпорт. В другом матче, в Санкт-Петербурге, шведы пока обыгрывают поляков 1:0