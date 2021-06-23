Директор ФСБ Александр Бортников утверждает, что террористы стали вербовать молодежь с помощью компьютерных игр

В частности, в интернете, по его словам, появились приложения, в которых пользователей вовлекают в игровые ситуации, когда надо совершить теракт. Кроме того, обработка молодежи ведется в социальных сетях и в игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр, добавил Бортников. О влиянии компьютерных игр на молодежь вновь заговорили после стрельбы в казанской школе, где бывший ученик застрелил семерых детей и двоих взрослых.