Директор ФСБ Александр Бортников утверждает, что террористы стали вербовать молодежь с помощью компьютерных игр

В частности, в интернете, по его словам, появились приложения, в которых пользователей вовлекают в игровые ситуации, когда надо совершить теракт. Кроме того, обработка молодежи ведется в социальных сетях и в игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр, добавил Бортников. О влиянии компьютерных игр на молодежь вновь заговорили после стрельбы в казанской школе, где бывший ученик застрелил семерых детей и двоих взрослых.
2021-06-23T20:02:41+03:00
2021-06-23T20:02:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 23 июня 2021
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