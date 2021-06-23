Жители запада Московской области жалуются на крупный пожар на производстве с химикатами

По их словам, густой черный дым виден уже двое суток, при этом отсутствует информация о замерах попавших в воздух вредных веществ, пишут люди в социальных сетях. В администрации Рузского городского округа на запросы горожан ответить не могут.

Еще вечером в понедельник на площади более 8 тысяч квадратных метров произошло возгорание производства и складских помещений в Тучкове. В помещениях хранилась полиэтиленовая плёнка, ацетон и краска. Крупнейший комплекс выгорел полностью, сотням рабочих владельцы уничтоженного огнём предприятия предложили написать заявления об увольнении по собственному желанию, передает корреспондент «Эха Москвы». Накануне сообщалось, что для борьбы с огнём привлекали спецавиацию и пожарный поезд.