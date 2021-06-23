Роскомнадзор потребовал от корпорации Google назвать имя администратора сайта «Умное голосование»

Также ведомство добивается, чтобы американская компания прекратила обработку данных россиян в этом сервисе, передает агентство ТАСС. Российские чиновники утверждают, что с помощью «Умного голосования» ведется сбор развернутых данных российских граждан, включая, их полное имя, сведения о месте жительства и электронных адресах. Ресурс был создан политиком Алексеем Навальным для поддержки кандидатов на выборах разного уровня, которые имеются шансы одержать верх над представителями «Единой России». Сторонники Навального утверждают, что попытка блокировки сайта «Умного голосования» приведёт к блокировкам других сервисов Google.
2021-06-23T20:01:22+03:00
2021-06-23T20:01:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 23 июня 2021
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