Посольство Великобритании в России считает неточной трактовку Москвы инцидента с эсминцем у берегов Крыма

В дипмиссии сказали, что корабль Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Никто по эсминцу не стрелял, настаивают в посольстве. Ранее утверждения о предупредительной стрельбе российских военных отрицали в министерстве обороны Великобритании. В российском Минобороны настаивают, что не только сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, но еще и российский бомбардировщик совершил предупредительное бомбометания. Там также говорят, что эсминец вошел в российские территориальные воды. Уже вечером военное ведомство опубликовало видеозапись слежки российского самолета за британским эсминцем. Момента предупредительной стрельбы на записи нет.