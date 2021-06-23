Футболисты Швеции открыли счет в матче с командой Польши

Встреча в рамках заключительного тура группового этапа проходит в Санкт-Петербурге. Уже на второй минуте мяч в ворота поляков забил полузащитник шведов Эмиль Форсберг. В другом матче группы E играют Словакия и Испания. Счет пока 0:1, идет первый тайм.
2021-06-23T19:32:21+03:00
2021-06-23T19:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 23 июня 2021
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