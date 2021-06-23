Футболисты Швеции открыли счет в матче с командой Польши

Встреча в рамках заключительного тура группового этапа проходит в Санкт-Петербурге. Уже на второй минуте мяч в ворота поляков забил полузащитник шведов Эмиль Форсберг. В другом матче группы E играют Словакия и Испания. Счет пока 0:1, идет первый тайм.