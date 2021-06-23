Турция не собирается отправлять дополнительные силы для охраны кабульского аэропорта

В министерстве обороны страны сказали, что ведут переговоры о сохранении или прекращении турецкого присутствия в Афганистане. Анкара ведет переговоры и с другими странами, чтобы совместно заниматься охраной аэропорта, добавили в ведомстве. Ранее власти Турции объявили, что готовы сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.