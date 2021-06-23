Турция не собирается отправлять дополнительные силы для охраны кабульского аэропорта

В министерстве обороны страны сказали, что ведут переговоры о сохранении или прекращении турецкого присутствия в Афганистане. Анкара ведет переговоры и с другими странами, чтобы совместно заниматься охраной аэропорта, добавили в ведомстве. Ранее власти Турции объявили, что готовы сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.
2021-06-23T19:32:01+03:00
2021-06-23T19:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 23 июня 2021
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