Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье летного директора компании S7 Мансура Бадракова

Сотрудники ФСБ, как передает агентство ТАСС, задержали в Подмосковье летного директора компании S7 Мансура Бадракова. По словам источника агентства, это произошло в тот момент, когда топ-менеджер получал 1,5 млн рублей в качестве взятки за трудоустройство в компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Сейчас с ним проводят следственные действия, в самой компании задержания высокопоставленного сотрудника не комментировали.

Между тем РИА со ссылкой на компанию сообщает, что задержаны двое сотрудников летного директората компании S7 по подозрению в коммерческом подкупе.